В Нальчике по нацпроекту построили сократившую количество транзитного транспорта дорогу

Дорога позволит обеспечить транспортную связь между основными магистральными артериями города Нальчика - улиц Кабардинская и Идарова

НАЛЬЧИК, 25 августа. /ТАСС/. Дорогу, которая сократит количество транзитного транспорта в Нальчике, построили по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Движение на новом участке по улице Мовсисяна на окраине города открыл глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков в пятницу.

"Сегодня в Нальчике состоялось официальное открытие движения по новому двухкилометровому участку улицы Мовсисяна. Она связывает между собой региональную и федеральную сеть автодорог: Нальчик-Майский по Кабардинской с трассой по Идарова - альтернативный маршрут для транзита в направлении Ставропольского края, республик Северная Осетия и Ингушетия. Таким образом, в Нальчик будет заезжать меньше транспорта, особенно грузового, уже сегодня количество въезжающих в город автомобилей по Кабардинской сократилось на 25%", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Автодорога обеспечивает транспортную связь между тремя микрорайонами Нальчика, связывает вместе региональную и федеральную сеть автодорог (региональная "Нальчик-Майский", по ул. Кабардинская с федеральной трассой Р-217 "Кавказ" по ул. Идарова).

"В Кабардино-Балкарии много внимания уделяется транспортной инфраструктуре, развитию дорожной сети, улучшению качества дорог. Также мы стараемся развивать, строить новые дороги, которые позволяли бы разгрузить движение, а самое главное - это безопасность. Мы сегодня можем говорить, что наши дорожники профессиональны, могут быстро и качественно строить дороги, искреннее спасибо им за это", - сказал Коков, обращаясь к собравшимся.

Дорога общей протяженностью 2 км позволит обеспечить транспортную связь между основными магистральными артериями города Нальчика - улиц Кабардинская и Идарова. Объект обошелся почти в 100 млн рублей, там установлено уличное освещение с применением современных светодиодных светильников. Строительно-монтажные работы завершены более чем на месяц ранее запланированного госконтрактом срока.