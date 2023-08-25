25 августа, 12:11

Первый урок в школах Молдавии 1 сентября посвятят европейской интеграции

Как отметили в министерстве образования и исследований республики, в разработке информационного пакета для учителей принимало участие представительство ЕС в Кишиневе

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Первый урок в школах Молдавии в начале этого учебного года посвятят теме "Европейская Молдавия". Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и исследований страны.

"В зависимости от возраста детей учителям предложены следующие темы: европейская интеграция, европейские принципы и ценности, свобода и демократия в государстве. Распоряжение получили преподаватели начальных и средних школ, а также лицеев", - говорится в сообщении. В ведомстве проинформировали, что в разработке информационного пакета для учителей принимало участие представительство ЕС в Кишиневе.

Летом 2022 года главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. 

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