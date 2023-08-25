В Петербурге впервые представили макет международной арктической станции "Снежинка"

Это первая станция в мире, которая будет работать за счет собственного обеспечения круглый год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Выставка "Тепло Арктики", где представлен макет международной арктической станции "Снежинка", впервые открылась в Санкт-Петербурге. Открытие прошло в рамках "Арктического салона", передает корреспондент ТАСС.

"Данная выставка впервые прибыла к нам с территории Ямало-Ненецкого автономного округа. <...> Здесь представлен макет первой международной станции "Снежинка". Подобного примера станций еще не было в России, в мире, на территории Арктики. Станция - первая в мире, которая будет работать за счет собственного обеспечения круглый год", - сказала гид-экскурсовод Мария Копылова.

Выставка состоит из 18 шаров, где рассказывается прошлое, будущее, настоящее Ямала. Посетители смогут увидеть в миниатюре единственный и первый в мире ледокольный газовоз, который перевозит сжиженный газ в самые отдаленные участки страны. Также представлена традиционная культура - занятия коренных народов Ямала. Например, оленеводство, рыболовство, сбор морошки.

"Здесь идет образ такого снежного шара. <...> И здесь, в рамках Ямала, не удалось запечатлеть, сохранить все в одном шаре, поэтому их здесь 18, и разделили мы это все на прошлое, будущее и настоящее. Это добыча газа, природа, это местное население", - сказала гид.

Копылова уточнила, что выставка впервые появилась в 2020 году в Салехарде к 90-летию Ямала. До 10 сентября она останется в Петербурге, а потом вернется обратно.

Об "Арктическом салоне"

"Арктический салон" проходит в центре Санкт-Петербурга - в Петропавловской крепости - с 25 по 27 августа. В рамках салона пройдет серия культурно-познавательных мероприятий для всех желающих, а также деловая программа.

"Проблематика коренных народов, социально-экономического развития, она крайне важна. Сейчас мы обсуждаем роль Санкт-Петербурга в том, что касается развития Арктики. Ведь, если мы посмотрим на арктические регионы, им нужны научные, технические, технологические компетенции, кадровая поддержка. И будущее именно за интегрированными решениями междисциплинарными. И Санкт-Петербург позволяет находить такие решения", - сказал журналистам старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

На территории Петропавловской крепости организовали десять специально оборудованных площадок - "Полярных станций" - и пять тематических зон для различных аудиторий, начиная от детей дошкольного возраста и заканчивая экспертами и предпринимателями.

В деловой программе, которая проводится в первый день салона, принимают участие ведущие отраслевые эксперты, в том числе из арктических регионов России. Основная тема обсуждения - сотрудничество регионов Арктической зоны РФ и Санкт Петербурга.