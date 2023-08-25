Минюст признал иноагентами политолога Кирилла Рогова и еще пять человек

По данным ведомства, Кирилл Рогов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой политике

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский политолог, филолог и журналист Кирилл Рогов внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Также ведомство внесло в реестр еще пять человек. Об этом сообщается на сайте Минюста.

"К. Ю. Рогов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ", - говорится в сообщении.

Также в реестр добавлены российский публицист Виталий Дымарский, черкесский активист Мартин Кочесоков, историк Михаил Крутихин, блогер Александр Штефанов, а также журналист Константин Эггерт.

Ведомство также включило в реестр иностранное юридическое лицо MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), которое реализует проект My Russian Rights, и интернет-издание "Довод".