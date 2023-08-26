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Военная операция на Украине

В России могут создать музей, посвященный спецоперации на Украине

Директор Центрального музея Вооруженных сил РФ Александр Никонов сообщил, что сейчас под эгидой Российского исторического общества идет сбор материалов, сотрудники музеев ездят в зону боевых действий

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Музей, посвященный специальной военной операции на Украине, может появиться в России. Об этом ТАСС сообщил директор Центрального музея Вооруженных сил РФ (ЦМВС) Александр Никонов.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Сейчас под эгидой Российского исторического общества идет сбор материалов, сотрудники музеев ездят в зону боевых действий. Сейчас эта цифра составляет уже 20 тыс. уникальных предметов по СВО. Впоследствии приезжают федеральные, муниципальные музеи и берут эти предметы во временное пользование, чтобы делать выставки в своих регионах. Но в будущем будет принято решение передачи на постоянное хранение части собранных предметов. Возможно, будет даже создан музей, посвященный специальной военной операции, борьбе с нацизмом уже в современных условиях", - заявил Никонов.

По его словам, собранные в зоне СВО предметы отправляются в Ростов-на-Дону, откуда впоследствии передаются в Волгоградский музей "Сталинградская битва". Никонов также сообщил, что специалисты ЦВМС работают в зонах военных конфликтов, где осуществляют сбор предметов для организации постоянно действующих экспозиций и выставок. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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