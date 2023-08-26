Наина Ельцина выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Филатова

По словам вдовы первого президента России, Борис Ельцин мог положиться на порядочность и надежность руководителя своей администрации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Борис Ельцин всегда мог положиться на надежность и порядочность руководителя своей администрации Сергея Филатова, сообщила вдова первого президента Наина Ельцина. Она и коллектив Ельцин-центра выразили соболезнования родным и близким Филатова.

Филатов умер 26 августа в возрасте 87 лет.

"Борис Николаевич понимал, что нашел человека, на чью порядочность и надежность мог всегда положиться. Его репутация и как политика, и как человека, в любых обстоятельствах оставалась безупречной. В последние годы Сергей Александрович руководил Конгрессом интеллигенции, много помогал творческой молодежи. Без дела он сидеть не мог", - приводят в Ельцин-центре слова Ельциной.

Как отметила Ельцина, она очень рада, что Филатов не раз бывал в Ельцин-центре и увидел, "что есть в стране место, где с благодарностью помнят о том, как много сделали для своей страны такие люди, как он". Вдова Ельцина назвала бывшего руководителя администрации одним из активнейших сторонников демократических реформ. "Я всегда буду помнить Сергея Александровича Филатова, доброго умного человека, настоящего российского интеллигента. Мои самые искренние соболезнования его семье и друзьям", - добавила она.

Коллектив Президентского центра Ельцина присоединился к ее словам и выразил соболезнования родным и близким Филатова.