В Москве в ночь на 27 августа ожидается туман

МЧС советует автомобилистам снижать скорость движения и увеличивать дистанцию, а также избегать внезапных маневров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сильный туман и ограничение видимости ожидаются в Москве в ночь на 27 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 22:00 субботы до 07:00 мск 27 августа местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м", - сообщили в столичном МЧС.

МЧС советует автомобилистам, управляя автотранспортом в сложных погодных условиях, снижать скорость движения и увеличивать дистанцию, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.