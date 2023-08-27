Почти три четверти опрошенных жителей ФРГ недовольны работой правительства Шольца

В опросе участвовали 1,3 тыс. человек

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Почти три четверти жителей Германии - 73% - недовольны работой правительства Олафа Шольца, 23% удовлетворены действиями кабмина. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу агентства DPA.

В опросе участвовали 1,3 тыс. человек.

68% респондентов считают, что правящие политические силы - Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия - не способны решать насущные проблемы. Только 18% придерживаются мнения, что правящая коалиция сможет остаться у власти по итогам следующих выборов в Бундестаг в 2025 году. 35% полагают, что нынешнее правительство не сможет доработать до конца срока.

66% респондентов считают, что с обязанностями не справляется в первую очередь канцлер Шольц. 26% оценивают его работу высоко.

Проблемы в экономике

Социологи фиксируют недовольство со стороны населения на фоне высокой инфляции, которая по итогам июля достигла 6,2% в годовом исчислении, а также дискуссии по вопросам целесообразности поставок оружия Украине и отказа от российских энергоносителей.

Федеральное статистическое ведомство Германии информировало в конце июля, что ВВП республики во II квартале текущего года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, экономика ФРГ находится в стагнации, отметили в ведомстве. В I квартале этого года ВВП республики сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В IV квартале 2022 года он уменьшился на 0,5%.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете фонда говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.

Председатель Ассоциации германских профсоюзов Ясмин Фахими заявила 17 августа, что Германия не может преодолеть экономический спад из-за высоких цен на энергоносители.