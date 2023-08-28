В аэропорту Читы из-за непогоды задержали прилеты и вылеты трех рейсов

Некоторые самолеты перенаправили в Улан-Удэ

ЧИТА, 28 августа. /ТАСС/. Прилет и вылет трех рейсов задержался утром в Чите, из-за тумана самолеты отправляли в Улан-Удэ. Об этом сообщается в Telegram-канале международного аэропорта Чита.

"Аэропорт Чита в штатном режиме отправляет и принимает рейсы. В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) перенесено время отправления [трех] рейсов", - говорится в сообщении.

На запасной аэродром в Улан-Удэ ушли рейсы С7-5223 сообщением Новосибирск - Чита, а также С7-3046 и У6-93 сообщением Москва - Чита. Все эти самолеты уже прибыли в Читу. В обратном направлении они вылетят с отставанием на 3-4 часа.

Из-за позднего прибытия борта перенесено время вылета еще двух самолетов: У6-623 до Екатеринбурга и ЯК-482 до Якутска.