В Новосибирской области восстановили нарушенное грозой электроснабжение

Как сообщил начальник регионального МЧС Виктор Орлов, отключение электроэнергии произошло в 33 населенных пунктах в ночь с 24 по 25 августа

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Электроснабжение в 33 населенных пунктах Новосибирской области, нарушенное в результате грозы в ночь с 24 на 25 августа, восстановлено. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве региона начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

"Электроснабжение восстановлено. В большинстве случаев без нарушения регламентных сроков", - сказал Орлов.

Он отметил, что при прохождении "комплекса опасных метеоявлений" на территории городов Новосибирск, Бердск, Обь и четырех районов области происходило нарушение электроснабжения 33 населенных пунктов. Под отключение попали свыше 10 тыс. жилых домов с населением более 42 тыс. человек и 36 социально значимых объектов. Также зафиксированы случаи падения деревьев, повреждения транспортных средств, кровель объектов. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть добавил, что в городе в результате грозы было отмечено 39 упавших деревьев, 8 разрывов линий электропередачи, также получила повреждения кровля детского сада. Последствия оперативно устранены.