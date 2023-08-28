28 августа, 06:32

Умер министр по внешним связям Ингушетии

В пресс-службе главы и правительства региона сообщили, что Ваха Беков болел панкреатитом

МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетия Ваха Беков умер в медицинском учреждении от тяжелой болезни, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"После тяжелой болезни скоропостижно умер руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Ваха Беков", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона, Беков болел панкреатитом и долгие годы лечился, соблюдая все рекомендации медиков.

Беков был назначен руководителем министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии в марте 2023 года. Ранее он занимал пост заместителя министра. 

Теги:
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