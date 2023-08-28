Минздрав: доля умерших от ковида в РФ в 2022 году на 42% меньше, чем в 2021

Замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий также отметил снижение на 58% доли умерших от пневмонии в сравнении с 2021 годом

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Доля пациентов, умерших от коронавирусной инфекции, в России в 2022 году составила 7,2% от всех причин смерти. Это на 42% меньше в сравнении с 2021 годом, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий на II Национальном экспертном совете по вопросам элиминации вирусных гепатитов.

"Доля умерших от COVID-19 в Российской Федерации в 2022 году составила 7,2% от всех причин смерти, что на 42% меньше по сравнению с 2021 годом. Это результат деятельности профессионального сообщества, промышленности и всей нашей страны по эффективному реагированию на данную угрозу", - приводит комментарий Плутницкого пресс-служба Минздрава России.

Замминистра также отметил снижение на 58% доли умерших от пневмонии в сравнении с 2021 годом. Он также рассказал о том, что в России реализуют государственную стратегию, направленную на противодействие распространению ВИЧ-инфекции и СПИДа, она действует до 2030 года. Так, по многим показателям Россия идет с опережением, добавил Плутницкий.

"У нас увеличилось число обследованных россиян на ВИЧ-инфекцию на 15% по сравнению с предыдущим годом и составило более 1/3 населения всей страны. Наращивается охват пациентов антиретровирусной терапией, в том числе самыми современными препаратами. Число выявленных заболеваний в прошлом году уменьшилось на 2,2% по сравнению с предыдущим годом", - цитирует замминистра пресс-служба Минздрава России.