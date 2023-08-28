В Тюмени умер заслуженный художник РФ Николай Распопов

Ему было 90 лет

ТЮМЕНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Заслуженный художник РФ Николай Распопов умер на 91-м году жизни в Тюмени, сообщили в информационном центре Тюменской области. Его работы тесно сопряжены с историей региона, он автор памятников ученому Дмитрию Менделееву, поэту-сказочнику Петру Ершову и композитору Александру Алябьеву в Тобольске.

"На 91-м году жизни умер Почетный гражданин города Тюмени, скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, почетный работник культуры и искусства Тюменской области Николай Васильевич Распопов. Он - автор многих известных скульптурных композиций, установленных в Тюменской области", - говорится в сообщении.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук и глава Тобольска Максим Афанасьев выразили свои соболезнования родным и близким художника.

Глава Тюмени отметил, что творчество Николая Распопова было неразрывно связано с регионом, а его произведения находятся в коллекциях не только Тюменских музеев, но и в Нижнетагильской картинной галерее, Тувинском музее, Новосибирском краеведческом музее, Свердловской картинной галерее, Челябинской картинной галерее и других. Прощание с Николаем Васильевичем Распоповым и похороны планируются в Тюмени 30 августа, добавил Кухарук.

Мэр Тобольска Максим Афанасьев также поделился, что Распопов является автором памятника журналистам, погибшим в "горячих точках", который был установлен в сквере газеты "Тобольская правда" в 2016 году - это единственный такой монумент в России.