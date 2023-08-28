Эксперт: в России реализовали дополнительные возможности лечения гепатита C в рамках ОМС

Как сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов, дети, страдающие этим заболеванием, теперь могут получать лечение за счет фонда "Круг добра"

МОСКВА, 28 августа /ТАСС/. Минздрав России реализовал дополнительные возможности лечения гепатита C в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства Владимир Чуланов на II Национальном экспертном совете по вопросам элиминации вирусных гепатитов.

"Реализованы дополнительные возможности лечения гепатита C в рамках обязательного медицинского страхования. Была обеспечена возможность пролечить в системе ОМС в 2023 году в два раза больше пациентов по сравнению с 2022 годом при сохранении объема финансирования", - приводит комментарий Чуланова пресс-служба Минздрава России.

Он также отметил, что дети, страдающие этим заболеванием, теперь могут получать лечение за счет фонда "Круг добра" - все поданные заявки уже удовлетворены. "Сейчас препараты во многие регионы поступили, специалисты приступили к лечению", - пояснил Чуланов.

По его словам, с 2009 года в России постепенно снижается заболеваемость хроническим гепатитом C.

"Был разработан типовой федеральный план по борьбе с вирусными гепатитами. На его основе каждый субъект Российской Федерации разработал свой региональный план борьбы с вирусными гепатитами. Его основные направления - совершенствование диагностики и учета пациентов, внедрение новых тарифов, децентрализация оказания медицинской помощи. Большое внимание уделяется соблюдению клинических рекомендаций, информированности населения", - приводит цитату Чуланова пресс-служба министерства.