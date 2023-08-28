Минздрав Польши сообщил, что легионеллез в Жешуве распространился через водопровод

Эксперты ведомства отметили, что заразиться "болезнью легионеров" можно даже принимая душ

ТАСС, 28 августа. Бактерии, вызывающие легионеллез ("болезнь легионеров"), распространились в городе Жешув через водопровод. Об этом сообщило Министерство национального здравоохранения Польши.

"Наиболее правдоподобным источником заражения [в Жешуве] является городская система водоснабжения, что подтверждают результаты первых исследований проб воды, взятых 18 августа", - сообщило ведомство в сети Х (ранее Twitter).

Всего были исследованы восемь проб воды из городского водопровода. В четырех содержались вызывающие легионеллез бактерии типа Legionella, причем в двух из них уровень бактерий был "очень высоким". Эксперты Минздрава пояснили, что в таком случае заразиться "болезнью легионеров" можно даже принимая душ.

По последним данным, от "болезни легионеров" в Польше умерли уже 11 человек. Случаи заболевания выявлены в трех воеводствах республики.

Легионеллез - острое инфекционное заболевание, вызываемое микроорганизмами из рода Legionella. Характерными симптомами являются выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения. Название заболевания связано со вспышкой 1976 году в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона (организация американских ветеранов) тяжелого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. Во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 умерли.