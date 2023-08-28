Эстония выступила за обсуждение с Финляндией и Норвегией механизма закрытия границы с РФ

Как сообщили в Таллине, на встрече в Варшаве представителей Польши и стран Балтии обсуждались механизмы и планы действий на случай кризиса в приграничной зоне

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Польша и страны Балтии планируют обсудить с Норвегией и Финляндией механизмы и правила совместного закрытия границы с Россией в случае серьезных инцидентов. Об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс на пресс-конференции по итогам встречи в Варшаве с партнерами из Латвии, Литвы и Польши, на которой обсуждался вопрос полного закрытия границы с Белоруссией.

Как указал министр, у Эстонии нет границы с Белоруссией, но страна поддерживает действия союзников.

По словам Ляэнеметса, на встрече в Варшаве в целом обсуждались механизмы и планы действий на случай кризиса в приграничной зоне любой из четырех стран. "Мы говорили также об использовании тех же правил на границе с Россией. Важно начать говорить на эту тему с Финляндией и Норвегией, чтобы действовать солидарно", - указал он.

"Мы надеемся, что в будущем у нас будут механизмы, системы, критерии того, когда, в какой момент мы начинаем общие и солидарные действия, чтобы мы были готовы закрыть все пограничные пункты вместе", - резюмировал он.

Ранее на пресс-конференции в Варшаве было объявлено о том, что главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии согласовали механизм одновременного закрытия границы с Белоруссией в случае серьезных инцидентов, связанных с использованием оружия или массовым нелегальным пересечением границы.