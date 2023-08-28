В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по литературе включает авторов из программы 10-11 классов

В этих классах школьники проходят произведения второй половины XIX - начала XXI века, в частности, А. Н. Островского, И. С. Тургенева, Л.Н. Толстого, а также произведения советской литературы и писателей-современников

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Знание произведений литературы до первой половины XIX века, включая А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, проверяется в рамках ОГЭ. В ЕГЭ проверяется прежде всего знание произведений более позднего периода, изучаемых в 10-11 классах, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Знание произведений литературы, написанной до первой половины XIX века, в полном объеме выносится на проверку при проведении ОГЭ по литературе. Кодификатор ОГЭ построен в четком соответствии с федеральными (ФГОС) и ФОП (федеральной образовательной программой - прим. ТАСС) основного общего образования и включает все изученные произведения писателей-классиков. Кодификатор ЕГЭ так же четко отражает перечень произведений, изучающихся в 10-х и 11-х классах", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в 5-9-х классах по программе школьники изучают классическую литературу, написанную до середины XIX века, в частности произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя. Тогда как в 10-11 классах школьники проходят произведения второй половины XIX - начала XXI века, в частности, А. Н. Островского, И. С. Тургенева, Л.Н. Толстого, а также произведения советской литературы и писателей-современников. "Это разделение отражено в перечнях проверяемых элементов содержания ОГЭ и ЕГЭ, в которых названы только авторы и произведения, впервые изучаемые на соответствующем уровне образования. Таким образом, образовательной программой по литературе охвачены все значимые эпохи и авторы произведений, которые внесли значительный вклад в русскую литературу", - рассказали в Рособрнадзоре.

При этом в ведомстве отметили, что кодификатор ЕГЭ содержит указание о том, что при выполнении некоторых заданий могут привлекаться произведения, изученные в 5-9-х классах, в проекте демонстрационного варианта ЕГЭ показаны примеры двух таких заданий.

"В частности, участнику ЕГЭ предоставлена возможность самостоятельно выбрать произведение писателя, в том числе написать сочинение на примере произведений А.С. Пушкина. Таким образом, более 54% от максимального балла участники ЕГЭ могут получить за выполнение заданий на основе русской классической литературы первой половины XIX века", - отметили в Рособрнадзоре.