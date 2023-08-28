Школы Чувашии к 1 сентября перевели на централизованную систему питания

Организацию школьного питания перевели на аутсорсинг предприятиям Чувашпотребсоюза, комбинатам школьного питания, а также индивидуальным предпринимателям республики

ЧЕБОКСАРЫ, 28 августа. /ТАСС/. Централизация системы горячего питания завершилась во всех школах Чувашии. Об этом сообщил на заседании в региональном правительстве первый заместитель министра образования республики Алексей Лукшин.

"В рамках подготовки к новому учебному году во всех муниципалитетах проведена централизация школьного питания, что позволит минимизировать фальсификат, контрафакт, а также привлечь местных товаропроизводителей, способных обеспечивать качественное питание. Также необходимо отметить как положительный эффект то, что директора школ не будут заниматься деятельностью, которая им не свойственна, то есть это проведение различных конкурсных процедур и остальные мероприятия", - отметил Лукшин.

По его словам, организацию горячего питания во всех школах республики передали на аутсорсинг предприятиям Чувашпотребсоюза, комбинатам школьного питания, а также индивидуальным предпринимателям Чувашии. Замминистра добавил, что поставщики зарегистрированы в автоматизированной системе "Меркурий", что позволит избежать поставок контрафактной продукции животного происхождения. Кроме того, в школах для контроля за организацией горячего питания создали комиссии.

Глава Чувашии Олег Николаев на заседании правительства региона попросил руководителей муниципалитетов "держать ситуацию на тотальном контроле" и по возможности ежедневно посещать образовательные учреждения. Он не исключил, что на первом этапе возможны жалобы.

Лукшин сообщил, что для организации бесплатным горячим питанием 66 тыс. обучающихся 1-4 классов в 2023 году выделили более 720 млн рублей. Для обеспечения бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов из многодетных и малоимущих семей предусмотрели порядка 42 млн рублей. По словам замминистра, в республике с начала нового учебного года горячее питание организуют во всех школах для более чем 150 тыс. обучающихся.

Пилотные территории

Глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил ТАСС, что к централизации горячего питания в школах республики приступили в 2022 году. Пилотными площадками стали Аликовский и Красноармейский округа.

"Опыт оказался довольно положительным, на столы наших детей стали попадать в большем объеме сельхозпродукты регионального происхождения. Плюс - повышение качества питания, усиление контроля со стороны централизованного поставщика. Этот опыт сегодня транслируется на все муниципалитеты, чтобы применить здесь самые лучшие практики", - пояснил Захаров.

На совещании в правительстве республики руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская сообщила, что ведомство в течение учебного года проверяет школы в части организации горячего питания и поставщиков пищевой продукции. "По сравнению с предыдущим учебным годом у нас количество проверок с выявленными нарушениями снизилось с 87 до 53%", - добавила Луговская.

По ее мнению, организация централизованного горячего питания в школах может способствовать сохранению тенденции со снижением числа нарушений. Кроме того, ведомству будет проще проводить обучающие мероприятия для участников процесса.