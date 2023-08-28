Казанский глобальный молодежный форум собрал 140 делегатов из 30 стран

Мероприятие проходит 28-29 августа

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 140 делегатов из 30 стран приехали на II Казанский глобальный молодежный форум. В их числе министры по делам молодежи Ливии, Сенегала, Палестины, а также заместители министров Ливана, Камеруна, Таджикистана, министр молодежи и спорта штата Хиршабелле Сомали, сообщают организаторы мероприятия.

С приветственной речью на церемонии открытия саммита выступил замруководителя федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов. "В этом году на площадке саммита мы обсуждаем важнейшую тему - воспитание молодого поколения. Сегодня мы наблюдаем, как разворачивается борьба за влияние на молодые умы. Как гласит древняя восточная поговорка: "Хочешь победить врага - воспитай его детей". Наша с вами задача, коллеги, заложить в наших детей, в нашу молодежь базовые ценности, знания и ориентиры, которые позволят им вырасти достойными гражданами своей страны", - сказал он.

Фаттахов добавил, что важно воспитывать новые поколения, прививая им патриотизм, любовь к своей большой и малой родине, традиционные семейные ценности и уважение к старшему поколению. Он также рассказал, что сегодня в России выстраивается система воспитательной работы для непрерывного сопровождения молодого поколения на всех этапах его становления: от школы до трудоустройства. Помимо знаний в школе и университете, молодежи прививают здоровый образ жизни, молодых людей вовлекают в добровольческие движения и в работу над экологическими вызовами, учат знать и уважать культуру и традиции многонационального и многоконфессионального народа, отметил Фаттахов.

II Казанский глобальный молодежный саммит проходит в столице Татарстана 28-29 августа. Главной повесткой саммита станет обсуждение роли традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире. Кроме того, отдельные сессии мероприятия будут посвящены обсуждению передового опыта в части формирования ценностей крепкой семьи, непрерывного образования, безопасности личности, взаимоуважения и взаимопонимания, дружбы народов и национальной идентичности.