В Литве считают двойное гражданство отца проблемой для возврата увезенной в РФ девочки

Если ребенка не удастся вернуть по упрощенной процедуре, вопросом займутся МИД, министерства юстиции и социальной защиты, сообщил директор национального антикризисного центра Вилмантас Виткаускас

ВИЛЬНЮС, 28 августа. /ТАСС/. Двойное гражданство отца годовалой девочки, увезенной им в воскресенье без согласия матери из Литвы в Калининградскую область РФ, может стать проблемой в вопросе возвращения ребенка. Об этом сообщил журналистам директор национального антикризисного центра Вилмантас Виткаускас.

"Осложняющим процедуру возвращения девочки матери в Литву является тот факт, что ее отец, как сообщила нам российская сторона, является гражданином не только Литвы, но и России", - сказал он. Детали этой юридической коллизии директор не уточнил.

По его словам, если не удастся вернуть ребенка по упрощенной процедуре, вопросом займутся МИД, министерства юстиции и социальной защиты.

В полицию в воскресенье обратилась 27-летняя жительница Кретингского района. Она сообщила, что отец их общего ребенка не вернул дочь матери. Утверждается, что он с девочкой на лодке пересек пограничную реку Русне и оказался в Калининградской области РФ.