В Лебедяни планируют построить новую школу на 1 224 места

Площадь прилегающей территории, где оборудуют стадион и игровые площадки, составит более 2 га

ЛИПЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Новую школу на 1 224 учащихся построят в райцентре Лебедянь Липецкой области по нацпроекту. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"Благодаря строительству школы на 1 224 места в Лебедяни заметно улучшится и дорожно-транспортная сеть северо-западного микрорайона города", - сказал Артамонов. По его словам, к сдаче школы в 2024 году здесь также проведут благоустройство прилегающей территории, а также проложат новые дороги, по которым станет ходить дополнительный маршрут муниципального общественного транспорта и школьный автобус.

"Строительство новой школы ведется по нацпроекту "Образование", площадь учреждения и прилегающей территории - более 2 га, подрядчик уже приступил к кладке стен зданий, монтажу лестничных маршей, устройству систем отопления и водоснабжения, планировке участка", - добавил Артамонов.

Как ожидается, школа включит в себя три корпуса - учебный, общественный и спортивный. На прилегающей территории оборудуют стадион и игровые площадки.

"Дети должны получать знания в комфортных условиях, а оснащение классов, мастерских и лабораторий должно вызывать интерес и тягу к наукам, последние несколько лет в регионе большие средства направляются на строительство и ремонты, закупку оборудования и мебели для образовательных организаций", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что к дизайну помещений заказчики предъявляют высокие требования - новые и обновленные учреждения "действительно получаются такими, что в них приятно находится".

В свою очередь в пресс-службе областного правительства напомнили, что в 2023 году в Лебедянском районе ведется ремонт гимназии №1, школ в четырех селах, а также двух детских садах.