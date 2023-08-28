В аэропорту Ташкента совершил экстренную посадку самолет российской авиакомпании

Борт летел с Пхукета в Москву

ТАШКЕНТ, 28 августа. /ТАСС/. Борт российской авиакомпании Azur Air, летевший с Пхукета (Таиланд) в Москву, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

"Самолет российской авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF4002 по маршруту Пхукет - Москва, совершил экстренную посадку в Ташкенте. Воздушное судно приземлилось в 18:50 по местному времени в ташкентском аэропорту. Экипаж принял решение следовать на запасной аэродром по причине ухудшения самочувствия пассажира", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, заболевший пассажир после посадки воздушного судна был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.