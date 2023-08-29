Глава СПЧ обратился в МИД РФ с просьбой защитить избитых в Киргизии россиян

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев

Валерий Фадеев попросил ведомство внимательно изучить информацию об этом нападении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в МИД России и попросил защитить россиян, на которых напали в Киргизии и избили. Об этом сообщается в Telegram-канале совета.

"Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию", - отмечается в обращении Фадеева.

В сообщении отмечается, что нападение произошло в начале августа, однако местные силовые структуры не сообщали о происшествии. Инцидент получил огласку из-за видеозаписи с моментом избиения, которая попала в соцсети.