28 августа, 22:09

Глава СПЧ обратился в МИД РФ с просьбой защитить избитых в Киргизии россиян

Михаил Метцель/ ТАСС
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© Михаил Метцель/ ТАСС

Валерий Фадеев попросил ведомство внимательно изучить информацию об этом нападении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в МИД России и попросил защитить россиян, на которых напали в Киргизии и избили. Об этом сообщается в Telegram-канале совета.

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"Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию", - отмечается в обращении Фадеева.

В сообщении отмечается, что нападение произошло в начале августа, однако местные силовые структуры не сообщали о происшествии. Инцидент получил огласку из-за видеозаписи с моментом избиения, которая попала в соцсети. 

Теги:
КиргизияРоссияФадеев, Валерий Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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