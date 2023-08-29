Собянин сообщил о завершении ремонта одного из корпусов Боткинской больницы в Москве

Как сообщил мэр Москвы, скоро также будет готов корпус, в котором разместится городской урологический центр

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ремонтно-реставрационные работы завершили в хирургическом корпусе №9 Боткинской больницы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Продолжаем масштабную работу по капитальному ремонту корпусов Боткинской больницы. Завершили ремонтно-реставрационные работы в хирургическом корпусе №9, а корпус №20, в котором разместится городской урологический центр, готов на 92%", - написал он.

Мэр также отметил, что ремонтные работы начались в корпусе №2 и №10. Во втором корпусе будут располагаться терапевтическое, пульмонологическое и радиологическое отделения, а в десятом научно-академический корпус, куда перенесут 24 кафедры ведущих медицинских центров и вузов.

Собянин добавил, что оба здания являются объектами культурного наследия, поэтому помимо ремонтных работ также проводятся реставрационные. Закончить ремонт этих корпус планируется во второй половине 2024 года.