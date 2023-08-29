СМИ: самолет Air Seychelles сел в Джидде по пути в Израиль

Как сообщила газета The Times of Israel, перевозчик направил запасной борт для доставки пассажиров в Тель-Авив

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Air Seychelles совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии по пути с Сейшельских островов в Израиль, запасной борт направлен перевозчиком для доставки пассажиров в Тель-Авив во вторник утром. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, авиакомпания Air Seychelles сообщила, что рейс HM022, на борту которого находятся 128 израильтян, в понедельник вечером приземлился в Джидде в Саудовской Аравии из-за технической неисправности. Аэропорт Джидды в Саудовской Аравии является запасной посадочной площадкой для авиамаршрутов в Израиль, проходящих через воздушное пространство страны, и заранее одобрен на случай внеплановых или экстренных посадок, отмечает газета. "Все пассажиры в безопасности", - цитирует издание заявление авиакомпании.

В июле 2022 года Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство для всех авиакомпаний, в том числе для рейсов в Израиль, с которым у нее нет дипломатических отношений.