Госдума проработает вопросы о повышении ответственности для езды на электросамокатах

По словам председателя палаты парламента Вячеслава Володина, каждый должен осознавать ответственность, особенно когда в результате езды страдают люди

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Госдума будет прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Об этом написал председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Они могут быть разные", - написал он.

По словам Володина, каждый должен осознавать ответственность, особенно когда в результате езды страдают люди.

Володин также привел статистику количества ДТП с участием электросамокатов. "Количество таких ДТП с 2019 года увеличилось более чем в 40 раз. Одно из последних - когда в Москве электросамокатчик сбил пятилетнего ребенка и скрылся", - добавил парламентарий.

Он напомнил про Париж, в котором недавно ввели полный запрет на аренду электрических самокатов с 1 сентября. "Что касается нашей страны, правила дорожного движения для электросамокатов, моноколес, электроскейтов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности уже действуют с этого года. Но есть над чем работать", - заключил Володин.

1 марта вступили в силу поправки в правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.