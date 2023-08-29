На сайте ВДНХ появился тематический маршрут для самостоятельных экскурсий

В подборку вошло шесть мест, на посещение которых потребуется около четырех часов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Виртуальный путеводитель для самостоятельных экскурсий с учетом интересов детей и взрослых появился на сайте ВДНХ. Протяженность маршрута составляет 3,5 км и включает в себя подборку из шести мест, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На сайте ВДНХ появился новый тематический маршрут для самостоятельных экскурсий по выставке "Семейная прогулка 2.0" протяженностью 3,5 км. В подборку вошло шесть мест, на посещение которых потребуется около четырех часов. Чтобы начать прогулку, нужно выбрать точку, от которой планируется начать движение", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что первой точкой маршрута является парк развлечений "Орион", где посетители могут прокатиться на различных аттракционах. Вторая остановка - детская площадка "Космос", расположенная рядом с интерактивным музеем космического корабля "Буран". Здесь можно изучить игровые модели аппаратов, ставших символами отечественной космонавтики, протестировать искусственный спутник Земли, спускаемый аппарат-капсулу и луноход на лунной поверхности. После гостям предлагается отправиться в мультимедийный центр "Союзмультпарк" - здесь можно погрузиться в анимационный мир и встретиться с любимыми героями "Союзмульфильма". Затем маршрут ведет к "Ленте Мебиуса" - это новая урбантропа с декоративными металлическими ограждающими конструкциями. Высота сооружения достигает 8 м, а прогулочная дорожка поднята на высоту 6,9 м.

Также посетителям рекомендуют посетить "Городскую ферму", где живут альпака, козы, коровы, овцы, кролики, нутрии, еноты, олени, ослики, павлины, гуси и утки. На берегу 3-го Каменского пруда гостей ждет пространство для отдыха у воды. Дети могут весело провести время на водной дороге с тремя детскими площадками и поиграть с винтом Архимеда, запрудами и насосами. Рядом расположен пляж с лежаками и навесом.

Всего на официальном сайте ВДНХ доступно около 15 виртуальных путеводителей. Первые маршруты разработали в 2019 году, с тех пор выставка регулярно обновляет их список.