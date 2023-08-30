При простуде и аллергии бывает легче дышать то через одну, то через другую ноздрю. Причина этому — так называемый назальный, или носовой, цикл: хорошо известный, но малоисследованный феномен, биологическая функция которого остается предметом споров между учеными

Почему нос часто закладывает только с одной стороны, а не с обеих?

Сколько воздуха проходит через правую и левую стороны носа, зависит от нескольких факторов. Часть из них постоянна, например форма перегородки (во всяком случае, если ее не травмировать или не оперировать). Другие изменчивы: так, в носовой полости есть ткань, которая набухает, наполняясь кровью. Именно это и происходит, когда закладывает нос.

Часто с одной стороны крови приливает больше, поэтому через нее поступает меньше воздуха, в том числе и у здоровых людей, — просто это не вызывает дискомфорта и остается незамеченным. Спустя какое-то время приток крови увеличивается с противоположной стороны, и тогда просвет для воздуха сужается там. Это и есть назальный цикл.

По наиболее распространенной оценке, назальному циклу подвержены 70–80% взрослых, но тех, у кого стороны чередуются, причем периодично, по-видимому, меньше: 21–39%. Всего известны три разновидности этого цикла. С классическим половины носа "ведут" по очереди, но объем поступающего воздуха не меняется. Не меняется он и с нерегулярным циклом, но просветы слева и справа сужаются и расширяются без какой-либо закономерности. С параллельным нос то закладывает, то дыхание освобождается одновременно с обеих сторон. Также есть люди, у которых вообще ничего не меняется.

Периодичность назального цикла у разных людей, насколько можно судить, значительно различается. В исследовании, где поучаствовали 33 здоровых добровольца, она составила в среднем 2 ч во время бодрствования и 4,5 ч во сне, но у кого-то цикл был намного короче, а у других — намного длиннее. Как отметили авторы работы, у их предшественников результаты измерений тоже сильно отличались: как правило, от 1,5 до 4 ч днем.

Правда, одного этого недостаточно, чтобы уверенно говорить о различиях. Большой разброс данных — обычное дело, когда этих данных мало. Но поскольку вопросы о закономерностях назального цикла не самые животрепещущие в биологии человека, о крупных исследованиях в этой области остается мечтать.

Возможно, ученые больше интересовались бы назальным циклом, если бы понимали его роль: исследования можно было бы обосновать медицинским или еще каким-нибудь прикладным применением. Но насчет функций есть только догадки.

Авторы упомянутой выше работы предполагают, что благодаря назальному циклу улучшается обоняние. Несущие запахи вещества имеют разную растворимость, поэтому их восприятие зависит от характеристик потоков воздуха, попадающих в нос. Из-за назального цикла с правой и левой стороны потоки различаются, что позволяет распознать больше запахов. Неясно, почему ноздри при этом чередуются, но авторы допускают, что цикличность нужна для оптимизации под разные типы запахов в разных состояниях.

В 2015 году другая исследовательская группа смоделировала потоки воздуха в носу. Расчеты показали, что с той стороны, через которую проходит большая часть воздуха, частично высыхает жидкость на поверхности дыхательных путей. С противоположной стороны дыхательные пути остаются достаточно увлажненными, и слизистая непрерывно очищается от патогенов и раздражителей.

По мнению авторов работы, назальный цикл нужен затем, чтобы дыхательные пути с одной стороны восстанавливались в то время, когда задействована в основном другая половина, а в организм при этом поступало достаточно увлажненного и теплого воздуха. Впрочем, это предположение звучало бы убедительнее, если бы исследователи смоделировали ситуацию, когда воздух все время равномерно поступает через обе ноздри, но в их статье об этом ничего не сказано.

Согласно еще одной гипотезе, назальный цикл помогает при заражении респираторными вирусами. У больных амплитуда фаз увеличивается: проще говоря, нос с одной стороны закладывает сильнее, чем у здоровых людей (не в последнюю очередь потому, что они больше времени проводят лежа на боку). За счет этого повышается температура слизистой, что затрудняет репликацию вирусов. Вот только репликация вирусов начинается еще до того, как появляются первые симптомы, в том числе заложенность носа. Также неясно, какая польза от назального цикла здоровым, если гипотеза верна.

Функция назального цикла — если она вообще есть, ведь некоторым людям он, судя по всему, не присущ — одна из многих загадок человеческого тела. Почему есть левши и правши, причем правшей намного больше? Зачем нужен аппендикс? Почему мы зеваем? Какой толк от выступающей груди? А от отпечатков пальцев? Это странно, но мы лучше понимаем кое-что из происходящего в других галактиках, чем в собственном организме.

Тем не менее даже те скудные сведения о назальном цикле, что есть, могут пригодиться, чтобы заподозрить и выявить проблему со здоровьем. Если нос закладывает всегда с одной стороны, то дело может быть в твердом отложении (это что-то вроде камня в почках, только в носу), искривленной перегородке или застрявшем инородном предмете. Также стоит обратить внимание, есть ли какие-то закономерности, например время появления, и сопутствующие симптомы вроде кровотечения или нарушения обоняния. Если есть опасения, стоит обратиться за медицинской помощью.

Марат Кузаев