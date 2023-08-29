Часть "Аэроэкспрессов" в Шереметьево отменят 2 сентября из-за плановых работ на ж/д сети

Также в будние дни в сентябре скорректируют график движения поездов ранним утром и поздним вечером, некоторые рейсы отменят

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Часть поездов "Аэроэкспресс" не будет курсировать в аэропорт Шереметьево 2 сентября из-за проведения плановых работ на железнодорожной сети. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"2 сентября в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5:37 мск, 14:22 мск, 18:18 мск, 20:06 мск, 22:26 мск, из Шереметьево - в 6:39 мск, 15:39 мск, 17:21 мск, 19:18 мск, 21:09 мск. Остальные аэроэкспрессы в этот день будут отменены", - говорится в сообщении.

Кроме того, в будние дни в сентябре будет скорректирован график движения поездов ранним утром и поздним вечером, некоторые рейсы отменены.

"Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания имеет собственные пассажирские терминалы в аэропортах Шереметьево и Домодедово. В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево, в 2022 году - от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово.