Мэр осмотрел школу, пообщался с педагогами и родителями и поздравил детей с наступающим Днем знаний

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе. Новое учебное заведение примет первых школьников уже 1 сентября.

"Школа современная, <...> первоклассная, хорошая школа, <...> сейчас с ее вводом в Молжаниновском районе будет все хорошо. Но и строителям надо смотреть, чтобы в последующие годы - жилья здесь много строится - своевременно сдавали детские сады и школы, чтобы не было напряжения", - сказал Собянин. Мэр осмотрел школу, пообщался с педагогами и родителями, а также поздравил детей с наступающим Днем знаний.

"Спасибо, Сергей Семенович, что вы не остались в стороне от нашей проблемы, <...> что мы сейчас видим такой потрясающий результат!", - сказала Валерия Прудкая, которая ранее обращалась к мэру в ходе традиционного приема граждан с вопросом о сроках строительства новой школы.

Строительство нового учебного здания на 1,1 тыс. мест на территории школы "Перспектива" на Синявинской улице было начато в июне 2022 года и завершено в августе 2023 года. Финансирование строительства осуществлялось за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Своих первых учеников школа примет 1 сентября 2023 года. В новое здание будут переведены 7-11 классы из основного учебного корпуса "Перспективы" по адресу: ул. Синявинская, д. 11А.

В четырехэтажном здании площадью 16,4 тыс. кв. м, возведенном по индивидуальному проекту, создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Перевод в новое здание существенно улучшит условия обучения старшеклассников и создаст дополнительные возможности для успешной реализации ключевых образовательных проектов - естественно-научной и математической вертикалей в 7-9-х классах.

Для раскрытия творческого потенциала учеников в школе планируется организовать работу мастерских по рисунку, живописи, композиции и декору. Также планируется открытие мастерской скульптуры, 3D-моделирования и макетной мастерской.

Детский сад

Кроме того, в июне 2022 года было начато строительство детского сада школы "Перспектива" на 350 мест и будет завершено в течение месяца. "Детский сад рядом. Я думаю, в течение месяца тоже откроется. Практически готов, осталось немножко дошлифовать", - сказал Собянин.

По состоянию на конец августа 2023 года, в школы столицы зачислено порядка 119 тыс. первоклассников. Из них около 63% детей зачислено переводом из дошкольных групп. В сентябре в Москве будет открыто более 30 новых зданий школ и детских садов.