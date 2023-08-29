Главы МВД России и Таджикистана обсудили аспекты пребывания трудовых мигрантов

Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода также обсудили задержание фигуранта дела о похищении и убийстве заместителя председателя правления Ориенбанка Шухрата Исматуллоева

ДУШАНБЕ, 29 августа. /ТАСС/. Министры внутренних дел России и Таджикистана Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода в Москве обсудили ситуацию с соблюдением законодательства трудовыми мигрантами из республики, а также задержание одного из похитителей зампреда Ориенбанка.

"В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества двух министерств по вопросам пребывания трудовых мигрантов, защиты прав и предотвращения нарушений в их отношении", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Таджикистана. В ведомстве отметили, что глава МВД посетил Москву по поручению президента республики Эмомали Рахмона. Министры также обсудили задержание фигуранта дела о похищении и убийстве заместителя председателя правления Ориенбанка Шухрата Исматуллоева.

Как сообщили в посольстве Таджикистана в Москве, Рахимзода провел встречу с представителями общественных объединений граждан республики, которые работают в России. "В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с трудовой миграцией. В частности, разъяснительной и информационной работой, соблюдением требований законодательства РФ, порядком оформления документов", - сообщили в дипломатическом представительстве.

В 2023 году СМИ неоднократно сообщали о задержании граждан Таджикистана в России. По утверждению таджикской стороны, имели место случаи жесткого обращения с задержанными. Руководство МВД и генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон обращалось к российским коллегам с просьбами проверить действия сотрудников правоохранительных органов из-за некоторых инцидентов.

Исматуллоева похитили в июне в Душанбе участники организованной преступной группы и вывезли из города. Затем Гепрокуратура Таджикистана сообщила, что банкир убит. В похищении подозревают более 10 человек, часть из них задержана за рубежом. Один из похитителей, Рустам Ашуров, в конце июня устроил стрельбу в аэропорту Кишинева и был смертельно ранен при задержании.