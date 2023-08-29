Собянин сообщил о готовности системы образования Москвы к новому учебному году

Мэр города отметил, что количество районов, где наблюдался дефицит школьных мест, за год уменьшилось почти в два раза

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Число районов Москвы, где наблюдался дефицит школьных мест, сократился за год в два раза, система образования готова к новому учебному году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на городском августовском педагогическом совете на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе.

"Система образования готова к учебному году. Наши школы отремонтированы, оснащены всем необходимым и укомплектованы. Количество районов, где наблюдался дефицит школьных мест, за год уменьшилось почти в два раза. А над остальными мы работаем", - сказал Собянин.

Он также напомнил, что в Москве прорабатывается масштабная программа по обновлению зданий образовательных учреждений. Планируется, что в программу войдет около 1 тыс. школ. "Поставили задачу - в течение 2024 года начать масштабное проектирование и начать реконструировать первые 50 школ, а потом минимум по 100 зданий каждый год", - добавил мэр.

"Должен сказать, что образование Москвы набрало высокий уровень подготовки школьников. Мы выигрываем больше 50% золотых медалей, входим в пятерку лучших образовательных систем мира. <…> Поздравляю и желаю успехов. С наступающим Днем знаний!" - заключил Собянин.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.