"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Таиланд в осенне-зимнем сезоне

Авиакомпания суммарно будет выполнять до 27 еженедельных рейсов на Пхукет и в Бангкок

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" в осенне-зимнем сезоне увеличит суммарное количество еженедельных полетов из Москвы в Таиланд до 27 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот" в осенне-зимнем сезоне увеличивает частоту полетов из Москвы в Таиланд. Авиакомпания суммарно будет выполнять до 27 еженедельных рейсов на Пхукет и в Бангкок", - говорится в сообщении.

Частота полетов на Пхукет с 29 сентября увеличится с 5 до 7 рейсов в неделю, кроме того, с 29 октября авиакомпания будет еженедельно выполнять до 17 рейсов по данному направлению.

"По четвергам, субботам и воскресеньям вылеты из Москвы будут осуществляться трижды в день, по остальным дням недели - два раза", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, увеличится количество рейсов в Бангкок: с 30 сентября будет осуществляться до семи полетов в неделю, с 1 ноября - до 10 полетов, сообщили в пресс-службе, добавив, что вылеты из Москвы по средам, пятницам и субботам будут производится дважды в день, по остальным дням недели - один раз.