Более 50% опрошенных россиян путешествуют с детьми или всей семьей

Также 35% респондентов предпочитают ездить на отдых парой, по 21% - с друзьями и в одиночку, 6% - с коллегами

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Туристы чаще всего отправляются в путешествие всей семьей, отдавая предпочтение "горящим" турам и перемещению на самолетах. Самыми популярными направлениями для поездок у россиян в первом полугодии 2023 года стали Санкт-Петербург, Москва и Казань, говорится в совместном исследовании "Сбермаркетинг" и "Суточно.ру" (есть в распоряжении ТАСС).

"Анализ "Сбермаркетинга" на основе данных маркетингового опроса исследовательской компании Mediascope показал, что большинство респондентов (52%) путешествуют с детьми или всей семьей, 35% - парой, 21% - вместе с друзьями, еще 21% - в одиночку. С коллегами отправлялись на отдых всего 6%", - рассказали ТАСС аналитики.

Согласно исследованию, женщины чаще мужчин отправляются в туристические поездки. Основной возраст путешественников - 35-44 года.

В качестве средства передвижения самолет выбирают 65% туристов, поезд - 60%, автомобиль - 45%. При этом 26% опрошенных путешествовали на междугородних рейсовых автобусах.

При планировании путешествий 39% россиян предпочитают готовые или индивидуальные туры, еще 32% - "горящие" туры. Для планирования отдыха 20% россиян пользовались различными туристическими онлайн-сервисами.

За границу за последний год съездили 12% респондентов. Самыми популярными направлениями для путешествий они назвали Турцию, Египет и страны Азии.

Города и цены

По информации аналитиков "Суточно.ру", лидерами по бронированиям у россиян в первом полугодии стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Также в десятку городов для поездок вошли Нижний Новгород, Адлер, Екатеринбург, Краснодар и Кисловодск.

Отмечается, что в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года практически во всех городах наблюдалось повышение цен на посуточную аренду жилья. Исключение составил Санкт-Петербург, где произошло снижение средней арендной ставки на 0,5%, до 4 020 рублей.

Сильнее всего цены выросли в Краснодаре - на 14% (до 2 430 рублей за сутки), Кисловодске - на 13% (до 3 150 рублей), Екатеринбурге - на 12% (до 2 740 рублей), Нижнем Новгороде - на 12% (до 3 720 рублей). В Калининграде прирост составил 9% (2 890 рублей), в Адлере - 8% (3 750 рублей), Москве - 6% (3 940 рублей), в Казани - 5% (3 620 рублей), в Сочи - 5% (4 420 рублей).

В целом средняя стоимость посуточной аренды за год подорожала в России на 5%, до 3 650 рублей. По итогам первого полугодия 2023 года в среднем туристы бронировали жилье на три дня.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов, у пользователей была возможность выбрать несколько вариантов ответа.