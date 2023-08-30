Свыше 60% опрошенных россиян используют одну-две подписки на развлекательные сервисы

В исследовании Tele2 говорится, что наиболее важными сервисами респонденты назвали музыку, кино и игры

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 60% жителей России используют одну-две подписки на развлекательные сервисы. Наиболее важными сервисами россияне назвали музыку, кино и игры. Об этом говорится в исследовании сотового оператора Tele2, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Большинство респондентов пользуются одной-двумя подписками - 65,24% ответивших", - говорится в исследовании.

Доля владельцев трех-четырех подписок составила 19,11%, доля тех, кто подключил семь и более подписок, - 10,21%. В исследовании отмечается, что почти у 45,6% опрошенных за последние два года выросло число подписок. Не изменили количество подписок 44,08% респондентов, только 10,36% уменьшили это число.

Что касается самых необходимых элементов подписок, то 31% опрошенных на первое место поставили сервисы музыки, на второе - сервисы кино (29% респондентов). Третьи по популярности среди пользователей стали игровые сервисы - 8%. Кроме того, 4% респондентов ответили, что хотели бы подписаться на покупку одежды, использование каршеринга и вызов клининга.

По данным опроса, чаще всего подписки оформляют женщины, однако, количество мужчин - владельцев подписок незначительно меньше числа женщин - 48,01% и 51,99% соответственно. Подписками, согласно результатам исследования, чаще всего пользуются клиенты от 35 до 44 лет - 32,61%. На втором месте респонденты от 45 до 54 лет - 22,30%. Меньше всего оформляют подписки пользователи до 18 лет - лишь полтора процента опрошенных.

Tele2 проводил исследование интереса пользователей к подпискам в своих цифровых каналах с охватом более 21 млн человек в августе 2023 года.