Роспотребнадзор Приморья рекомендовал воздержаться от купания в море из-за паводка

Во время сильных дождей повышается загрязнение прибрежных вод

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора Приморского края считают опасным купание прибрежной акватории Приморья в настоящее время из-за сильного паводка. Как рассказала ТАСС начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора Приморского края Анна Спорник, во время сильных дождей повышается загрязнение прибрежных вод.

"После продолжительных ливневых дождей, обрушившихся на Приморский край, присутствует вероятность загрязнения морской воды по микробиологическим показателям. В связи с этим в такой воде купаться небезопасно. Мониторинг морской воды проводится на регулярной основе, однако в период ливневых дождей и сильного ветра, в том числе потому, что это небезопасно для отборщиков проб, отбор морской воды не проводится", - рассказала собеседница агентства.

При этом она не смогла назвать срок, когда морская вода в прибрежной акватории сможет очиститься до приемлемых показателей. Осадки в Приморье все еще продолжаются. Согласно прогнозу, сильные дожди могут идти в регионе до конца дня.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.