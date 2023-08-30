В деревне Столбово в Москве возводят новую поликлинику на 475 посещений в смену

Общая площадь объекта составит около 5,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Поликлинику на 475 посещений в смену готовят к открытию в поселении Сосенском, общая площадь четырехэтажного здания составит около 5,5 тыс. кв. м. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Поликлиника возводится в деревне Столбово. Для отделки фасадов используют рифленые и гладкие панели белого цвета в соответствии с московским дизайн-кодом поликлиник. Каждый этаж выделяется горизонтальными "поясами", - отметил Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Как уточнили в ведомстве, проект разработан ООО "АрхиДон". Здание будет иметь Т-образную форму. На четырех этажах разместятся кабинеты врачей, кабинеты диагностики, служебно-бытовые помещения. Входные группы будут полностью светопрозрачными, кроме того, витражное остекление имеют лестничные пролеты. Прилегающую территорию благоустроят: установят опоры освещения, велопарковку, лавочки для отдыха, а также высадят растения.