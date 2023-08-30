30 августа, 08:13

В Большом театре проходит прощание с балериной Светланой Адырхаевой

©  Оксана Арефьева/ ТАСС

Народная артистка СССР умерла 27 августа в возрасте 85 лет

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой СССР, балериной Светланой Адырхаевой проходит в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ), передает корреспондент ТАСС.

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Светлана Адырхаева умерла 27 августа в возрасте 85 лет. Отпевание пройдет после гражданской панихиды в Храме святителя Николая Чудотворца в Троекурове. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище рядом с могилой мужа, сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТ. Муж балерины - балетмейстер Алексей Закалинский - умер 13 июня 2009 года.

Гражданская панихида проходит в Белом фойе Исторической сцены. Проститься с артисткой пришли близкие, коллеги и поклонники, в частности, балетмейстер-репетитор, народный артист СССР Михаил Лавровский, балетмейстер-репетитор, народный артист СССР Борис Акимов.

Коллеги и ученики народной артистки выразили соболезнования родным, близким и поклонникам Адырхаевой. На прошедшем в Большом театре брифинге они рассказали, что балерина являлась барометром в творчестве и во многом определяла атмосферу в коллективе, была преданна балету до конца своих дней. 

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