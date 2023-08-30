В России к пультам охраны Росгвардии подключены более 80% учебных организаций

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин считает, что к пультам вневедомственной охраны Росгвардии необходимо подключить 100% школ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 80% учебных организаций подключены к пультам вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Валерий Грибакин на пресс-конференции, посвященной безопасности образовательных учреждений в преддверии нового учебного года.

"Основной массив учебных заведений охраняется представителями частных охранных организаций, частично работниками ФГУП "Охрана" Росгвардии. Что касается технического обслуживания, то на сегодняшний день 83% всех учебных организаций подключены к пульту централизованного наблюдения вневедомственной охраны. Это подразумевает соответствующее оперативное реагирование на поступающие сигналы тревоги и мониторинг тех ситуаций, которые происходят возле школы и в самой школе", - сказал он.

По его словам, к пультам вневедомственной охраны Росгвардии необходимо подключить 100% школ, но в настоящее время учебные заведения сами выбирают наиболее подходящую им систему охраны.