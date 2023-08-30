Около 500 пассажиров застряли на несколько часов в поезде Брюссель-Амстердам

По данным NL Times, поезд не мог продолжить движение из-за технических проблем

ГААГА, 30 августа. /ТАСС/. Около 500 пассажиров застряли в поезде Брюссель-Амстердам почти на пять часов во вторник вечером. Поезд сломался недалеко от Антверпена около 19:00 по местному времени (20:00 мск), а пассажиров сняли с поезда ближе к полуночи. Об этом сообщил информационный портал NL Times.

По данным интернет-издания, поезд не мог продолжить движение из-за технических проблем. Специалисты сначала попытались устранить поломку на месте, но не смогли. После этого оператор решил пересадить пассажиров на другой поезд, который прибыл после 23:00 по местному времени (после 0:00 мск). Службы экстренной помощи помогли пассажирам пересесть с одного поезда на другой, который после полуночи доставил их в Роттердам.

В соцсети X (ранее Twitter) многие пассажиры жаловались на то, что оказались в поезде в полной темноте, без воды и с неработающими кондиционерами, но при этом не получали практически никакой информации от оператора.