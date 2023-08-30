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Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Захарова посоветовала доверять данным правоохранителей по крушению самолета Пригожина

Бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер" разбился в Тверской области 23 августа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала руководствоваться официальной информацией российских правоохранительных органов, которые занимаются расследованием крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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"Все, что связанно с этой темой я, как представитель МИД, как гражданин нашей страны, интересующийся разными вопросами, черпаю из источников российских правоохранительных органов. Все, что на этот счет в моем информационном пространстве, я получаю именно по линии тех правоохранительных органов, которые занимаются расследованием случившегося. И вам советую", - отметила дипломат на брифинге, отвечая на вопрос об обстоятельствах инцидента. 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКрушение самолета Пригожина в Тверской области
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