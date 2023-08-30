Балерина ушла из жизни 27 августа в возрасте 85 лет

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Народную артистку СССР, балерину Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

"Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе театра сообщили, что артистку похоронят рядом с могилой мужа. Супруг балерины - балетмейстер Алексей Закалинский - умер 13 июня 2009 года. Адырхаева ушла из жизни 27 августа в возрасте 85 лет.

В Белом фойе Исторической сцены ГАБТ сегодня прошла церемония прощания с артисткой. На гражданскую панихиду пришли сотни людей - близкие, коллеги, ученики и поклонники. В том числе простились с Адырхаевой генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев, прима-балерины Большого театра Светлана Захарова и Анастасия Сташкевич, народные артисты СССР Михаил Лавровский и Борис Акимов, худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев. Коллеги благодарили балерину за вклад в историю Большого театра и преданность балету, воспитание учеников, которые сегодня блистают на сцене.