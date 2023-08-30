В Курганской области окажут поддержку семьям погибших участников СВО

Глава региона Вадим Шумков сообщил, что им выплатят по 10 тыс. рублей на сбор детей в школу

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Курганской области окажут поддержку семьям погибших участников СВО, выплатив по 10 тыс. рублей на сбор детей в школу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вадим Шумков.

"Приняли решение оказать разовую поддержку на сборы в школу ребятишкам из семей погибших участников СВО, вне зависимости от статуса - военный, доброволец, контрактник или мобилизованный. На каждого ребенка будет осуществлена выплата по 10 000 рублей", - написал он.

Глава региона также уточнил, что такие же выплаты будут произведены и для детей дошкольного возраста из таких семей.