Мишустин в Домодедове ознакомился с образцами спецтехники для "Россетей"

Премьер-министр также осмотрел вездеход-болотоход для проверки и ремонта линий электропередач в труднодоступных местах

ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин на электроподстанции "Пахра" мощностью 500 кВ в Домодедове ознакомился с образцами спецтехники для "Россетей" и лично осмотрел вездеход-болотоход для проверки и ремонта линий электропередач в труднодоступных местах.

"Вездеход хороший", - оценил глава кабмина. Гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин отметил, что вся представленная техника отечественного производства. После этого Мишустин выразил желание лично подняться в кабину. Он уточнил, на сколько человек рассчитан вездеход и какова цена такой спецмашины. Рюмин доложил, что в вездеход вмещаются восемь человек, его стоимость - 8 млн рублей. "Интересный аппарат", - прокомментировал премьер.

Также ему представили передвижной ситуационно-аналитический центр и другую технику. "Всего у нас 23 тыс. единиц техники, и вся она участвует в подготовке к осенне-зимнему периоду", - доложил Рюмин.

После осмотра техники он рассказал председателю правительства непосредственно о реконструированной электроподстанции "Пахра". По словам главы "Россетей", особенность работ, продолжавшихся около пяти лет, заключалась в том, что станция продолжала работать. По словам Рюмина, в мире таких комплексов - "реально единицы".

Об электроподстанции "Пахра"

Как указано в материалах кабмина, "Пахра" - это самый масштабный проект реконструкции электросетевой подстанции в России за последние пять лет. Впервые на столичной подстанции сверхвысокого класса напряжения 500 кВ реализована технология дистанционного управления. Автоматизированная система управления технологическими процессами является российской разработкой.

Увеличение трансформаторной мощности центра питания в 2,2 раза в ходе реконструкции - с 750 до 1 700 МВА - позволяет гарантировать надежное электроснабжение населения, предприятий, будет способствовать развитию прилегающих территорий, подчеркнуто в материалах к посещению. Подстанция преобразована в объект закрытого типа, это позволило втрое сократить занимаемую площадь, снизить уровень воздействия на экологию, гарантировать высокий уровень пожаробезопасности.

"Пахра" обеспечивает электроснабжение шести городских округов Московского региона с населением около 1,4 млн человек, международного аэропорта Домодедово, дата-центра VK, Центрального института авиационного машиностроения имени П. И. Баранова, завода по производству энергосберегающего стекла. Кроме того, "Пахра" является опорным звеном южного сегмента Московского энергетического кольца 500 кВ - одного из крупнейших в мире высоковольтных комплексов.