В Брянской области в школах приграничных районов линейки пройдут в дистанционном формате

Губернатор региона Александр Богомаз также сообщил, что школьники могут начать учебный год в оздоровительных лагерях и санаториях, где будет организован полноценный учебный процесс

ТАСС, 30 августа. Торжественные линейки 1 сентября в школах, расположенных в приграничных населенных пунктах Брянской области, пройдут в дистанционном формате. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в среду губернатор региона Александр Богомаз по итогам заседания оперативного штаба.

"В муниципальных образованиях - Стародубском, Климовском, Погарском, Севском, Суземском, Трубчевском - День знаний пройдет в штатном режиме, кроме школ приграничных населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к государственной границе. Кроме того, прорабатывается вопрос дистанционного и очного обучения учеников из этих школ", - написал Богомаз.

По его словам, в школах города Брянска с численностью учащихся до 500 человек линейки 1 сентября состоятся в штатном режиме. В учебных заведениях, в которых более 500 учащихся, торжественные линейки в День знаний пройдут для 1-х и 11-х классов, для остальных - в дистанционном режиме в формате классного часа. "В средних специальных учебных заведениях и вузах торжественные мероприятия 1 сентября пройдут только для первых курсов", - проинформировал глава региона.

Также Богомаз добавил, что школьники из поселка Климово и других приграничных районов по желанию родителей могут начать учебный год в оздоровительных лагерях и санаториях, где будет организован полноценный учебный процесс.