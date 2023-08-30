МВФ: изменение климата приведет к росту смертности от конфликтов в странах Африки

По мнению экспертов фонда, глобальное потепление в долгосрочной перспективе окажет существенное влияние на макроэкономические показатели

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Изменение климата станет причиной экономической дестабилизации и, как следствие, роста смертности от конфликтов и голода в неблагополучных странах Африки. Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

"Если объемы углеродных выбросов не уменьшатся, смертность от конфликтов в нестабильных странах [Африки] может увеличиться к 2060 году", - указано в документе. При этом число людей, страдающих от голода на африканском континенте, вырастет на 50 млн. Это связано с тем, что глобальное потепление ухудшит продовольственную ситуацию и уменьшит количество рабочих мест, что станет дестабилизирующими факторами на континенте.

Эксперты МВФ полагают, что глобальное потепление в долгосрочной перспективе также окажет существенное влияние на целый ряд макроэкономических показателей, таких как ВВП. По их данным, подобные последствия отражают сильную зависимость нестабильных стран Африки от сельского хозяйства. Ситуацию усугубляет также недостаток финансирования, направленного на борьбу с глобальным потеплением.

В общей сложности, по классификации Всемирного банка, к нестабильным и затронутым конфликтами странам относятся 39 государств мира, в том числе такие африканские государства, как Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго (ДРК), Камерун, Мали, Нигер, Нигерия, Центральноафриканская Республика (ЦАР) и Эфиопия.