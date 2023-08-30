ГП проверит факты нарушения прав пассажиров в Домодедово сотрудником "Уральских авиалиний"

Работник отстранен от своих обязанностей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура начала проверку по сообщениям о нарушении прав пассажиров в аэропорту Домодедово, где сотрудник авиакомпании "Уральские авиалинии" избирательно предъявлял требования по провозу багажа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура РФ с привлечением Московской межрегиональной и Уральской транспортных прокуратур организовала проверку в связи с некорректным поведением нанятого авиакомпанией "Уральские авиалинии" сотрудника в международном аэропорту Домодедово (г. Москва)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работник коммерческой организации, представляющей интересы перевозчика в аэропортах Москвы по контролю за соблюдением норм провоза багажа и ручной клади при посадке на рейс, избирательно предъявлял требования к пассажирам при проверке размеров ручной клади, в том числе без достаточных оснований требовал заплатить денежные средства в случае неподтвержденных фактов превышения ее нормы. Он также по малозначительным и спорным поводам не допускал граждан на борт воздушного судна.

"В настоящее время работник отстранен от своих обязанностей. В ходе проверки будет дана оценка действиям авиакомпании, организации-агента и ее сотрудников, в том числе избирательному подходу к проверке габаритов ручной клади и вещей, находящихся при пассажирах, требованиям федеральных авиационных правил, полноты информирования потребителей, законности взимания дополнительной платы, расторжения договоров перевозки по инициативе агента и по другим вопросам", - сказали в ведомстве.

Кроме того, транспортным прокурорам дано поручение оценить возможные факты злоупотребления представителями авиакомпании правами при проверке габаритов ручной клади, багажа и соблюдения условий провоза животных. При наличии оснований перевозчикам будут объявлены предостережения либо приняты иные необходимые меры прокурорского реагирования.