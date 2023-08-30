В Ростовской области обнаружили останки 30 советских солдат, павших на Еланском плацдарме

На этом месте в ноябре 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Поисковики в ходе летнего этапа "Вахты памяти" в Шолоховском районе Ростовской области обнаружили останки более 30 солдат Красной армии. Об этом сообщил руководитель ростовского регионального отделения "Поискового движения России" Владимир Щербанов на церемонии перезахоронения останков советских солдат на территории музейного комплекса "Самбекские высоты" в Неклиновском районе.

"80 лет возвращаются солдаты с Великой Отечественной войны. Мы завершили летний этап "Вахты памяти" в Шолоховском районе. Подняты останки более 30 человек - тех, кто в ноябре 1942 года участвовал в начале Сталинградского прорыва, и тех, кто начинал освобождение Ростовской области. Кроме того, в Мясниковском районе подняли останки пяти человек, которые в 1942 году защищали Ростовскую область", - сказал Щербанов.

Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Ростовской области, в ноябре 1942 года с территории Шолоховского района (прежнее название Вешенский район) началось освобождение первых населенных пунктов региона от немецко-фашистских захватчиков, успешное наступление войск Красной армии на станицу Тацинскую и город Миллерово. Захваченный на правом берегу Дона плацдарм, получивший название "Еланский", имел важнейшее значение для успешных действий советских войск в Сталинградской битве и окружения 6-й армии генерала Паулюса.

На территории Шолоховского района располагался Еланский пладцарм, который стал местом крупного сражения Великой Отечественной войны. Здесь в ноябре 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.