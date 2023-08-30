Мишустин отметил вклад Подмосковья в упрощение процессов догазификации

Премьер-министр подчеркнул, что такие социальные инициативы заслуживают применения по всей стране

ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил вклад чиновников и газовиков Подмосковья в развитие практик газификации, подчеркнув, что такие социальные инициативы заслуживают применения по всей стране.

Обращаясь к губернатору области Андрею Воробьеву во время посещения передвижного офиса социальной газификации "Мособлгаза", премьер сказал: "Андрей Юрьевич, хочу сказать спасибо правительству Московской области, вам лично за огромное количество инициатив. Я понимаю прекрасно, насколько непросто проходить - у нас нормативно-правовые акты и законодательство иногда достаточно сложные. Но сегодня в области социальной газификации Московская область - один из лидеров, если не лидер в стране. И по упрощению, и по первым подключениям, которые именно Московская область сделала. И вообще те социальные инициативы, которые сегодня есть, мне кажется, они такие понятные и простые, чтобы их брали на вооружение в регионах страны".

Вице-премьер Александр Новак в ответ отметил, что два года назад, когда началась реализация программы, Московская область первой включалась в эту программу. "И надо отметить, что наибольшее количество подключенных домовладений именно в Московской области. В целом по стране уже подключены 658 тысяч, из них 110 тысяч только в Московской области. Самый высокий процент - 96% - от заключенных договоров они уже подключили", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что во время посещения регионов заметна радость людей, которые много лет ждали подключения. "Весь набор инициатив президента, связанных в том числе с минимизацией затрат простого человека, включая доступность на сегодняшний день приборов, достаточная относительная дешевизна - это, конечно, для людей огромное подспорье в жизни. И специальная система мониторинга, которую по поручению президента мы создали, мы ее называем "инцидент", - Московская область там самый активный участник. Мы видим, мониторим те 768 тысяч подключений, и на область приходится более 15%", - отметил он. "В добрый путь! И хорошо, что у нас это обрастает такими инициативами", - добавил Мишустин.

О программе

По поручению президента РФ в субъектах Российской Федерации реализуется программа социальной газификации (догазификации), в соответствии с которой в газифицированных населенных пунктах строительство газопроводов до границ участков граждан осуществляется без привлечения их средств.

В Московской области газификацию осуществляет организация АО "Мособлгаз". На территории региона открыты более 600 точек приема заявок на подключение к газовым сетям. Подать заявку можно очно и онлайн. Заявки принимаются через портал РПГУ, в МФЦ, а также в офисах и на сайте "Мособлгаза", где создана интерактивная карта газификации.

Офисы социальной газификации

Дополнительно открыты 8 стационарных офисов в следующих городских округах: Дмитровский, Домодедовский, Одинцовский, Раменский, Рузский, Сергиево-Посадский, Волоколамский, Истра. Также по Подмосковью курсируют 12 мобильных офисов. Каждый из офисов работает по принципу многофункционального центра: здесь можно подать заявку на социальную газификацию, а также получить другие социальные услуги. "У нас 18 таких передвижных офисов. Мы их выдвигаем туда, где намечается большой объем газификации на больших и небольших населенных пунктах. Человек, который хочет получить ответы на важные вопросы, благодаря нашим сотрудникам может их получить", - подчеркнул Воробьев. В день такой мобильный офис обслуживает 30-40 человек.

"Это очень важно. Ещё и по-человечески говорить с людьми. Чтобы все было понятно. На сегодняшний день мы стараемся упрощать процедуры, связанные с экранными формами, чтобы заявка была понятна, и также все условия. И то, что у вас фактически десять вариантов льгот, которые полностью возмещают затраты, это очень большое подспорье", - поддержал Мишустин.

Генеральный директор "Мособлгаза" Игорь Баранов сообщил, что в рамках проекта догазификации компания открыла дополнительные офисы социальной газификации, первые в стране мобильные офисы. "Здесь не только услуги газификации. Здесь услуги по регистрации, потому что для газификации важно, чтобы недвижимость была зарегистрирована, [здесь] записываем на вакцинацию, подключаем льготы для электричества, по мусору, регистрируем дома, присваиваем адрес. Жители приходят сюда за всеми услугами и заодно получают газ", - сказал он.

Глава Московской области в ответ отметил: "Потому что газификация невозможна без регистрации дома". "И благодаря президентскому решению была принята амнистия, поэтому мы видим заметный всплеск регистрации жилых домов. Это объясняется по нашей стране и Подмосковью в частности тем, что проект социальной газификации стал маленьким чудом. Маленькое чудо стоит вместо 2-3 миллионов, как раньше, 150-170 тысяч рублей. Ты раньше смотрел на газ, как он проходит мимо тебя. Сейчас благодаря этому проекту, который стал еще и бессрочным, мы видим большее количество подключений: 330 тысяч человек в Московской области, которые живут на земле, получат газ", - заключил он.