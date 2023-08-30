Уровень безработицы в России в июле обновил исторический минимум

Он снизился до 3%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в июле 2023 года снизился до 3% с 3,1% в июне, вновь обновив исторический минимум, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2023 г. составил 3,0% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в материалах статслужбы.

Согласно статистическим данным, общая численность безработных в России в июле составила 2,3 млн человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июле 2023 г. составила 76,3 млн человек, из них 74,0 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,3 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т. е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечается в материалах статистического ведомства.

При этом в июле 2023 г. среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 50,6%. Уровень безработицы женщин (3,1%) выше уровня безработицы мужчин (2,9%). Из 2,3 млн безработных 0,8 млн составляют сельские жители, 1,5 млн - городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (4,4%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,6%), а средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в июле 2023 г. составил 35,6 года.

На долю молодежи до 25 лет приходится среди безработных 28,7%, на лиц в возрасте 50 лет и старше - 19,4%, а на лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, - 37,9%.

Исторический минимум

В конце марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень официальной безработицы в России снизился в феврале 2023 года до 3,5% и обновил исторический минимум. По данным Росстата, в апреле безработица составляла 3,3%, в мае - 3,2%.

В конце июля глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что безработица в стране будет находиться на низких отметках в горизонте ближайших полутора лет.